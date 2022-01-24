Limak, sokak hayvanlarını unutmadı

Limak Enerji Uludağ Elektrik, sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor.

Sokak hayvanları soğuk havanın da etkisiyle yiyecek ve su bulmakta zorlanıyor. Uludağ Elektrik, hizmet bölgesinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki sevimli dostların bugünleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için başlattığı ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesini bu yıl da sürdürüyor. Proje kapsamında tüm işlem merkezlerinin önünde temiz mama ve su kapları bulunduran şirket kedi, köpek ve kuşların gıdasız kalmaması için çalışıyor.

Uludağ Elektrik, tüm vatandaşlara kapılarının önüne sokakta yaşayan canlılar için bir kap su ve mama koyma çağrısında bulunuyor. Küçük, büyük herkesi sokakta yaşayan canlılara yardıma çağıran şirket, ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesi ile hayvanları korumanın öneminin altını çiziyor. Şirket, çocuklara ve yetişkinlere hayvan sevgisi aşılamayı hedefliyor.