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M. Kemalpaşa’da su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamidiye Mahallesi, Yalıntaş Caddesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak ile civarında 24.01.2022-24.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

M. Kemalpaşa’da su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin Hamidiye Mahallesi, Yalıntaş Caddesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak ile civarında 24.01.2022-24.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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