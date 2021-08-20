Mahalle muhtarından İBB’ye tepki: “Onlarca hayvanın açıkta kalmış cesetleri buradaydı”

Tuzla’da İBB’ye ait hayvan bakımevi yakınlarındaki bir alanda ölü hayvanların gömülmeden bekletilmesine ilişkin İBB’li yetkililerden iddiaların asılsız olduğuna yönelik açıklama gelirken, mahalle muhtarı ise duruma tepki göstererek mahallede yoğun kokudan dolayı vatandaşların şikayetçi olduğunu belirterek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Hem vatandaşlar hem de işletmecilerden şikayet geldi”
İBB yetkilileri tarafından olayın asılsız olduğu iddiaları sonrası konuşan Tepeören Mahalle Muhtarı Hasan Arslan, “Bu konuyla ilgili oldukça fazla rahatsız durumdayız. Farklı ilçelerden getirilen bu hayvanlar buralara yanmış vaziyette adeta bir atıkmış gibi bırakılmış. Burada 100’den fazla hayvan cesedi vardı. Daha sonra gömüldü. Mahalle sakinleri başta olmak üzere çevrede bulunan restoranlardan da şikayet geldi. Kokular artınca bu durum ortaya çıktı. Burada resmen açıkta kalmış bir ceset yığını vardı. Diğer bir konuda burada barınak var ama barınağın içerisi boş. Bu çevrede tüm hayvanlar sokaklarda yatıyor. Barınaklarda 4-5 hayvan varsa geriye kalanlar hep dışarıda” diye konuştu.