Mahkeme son noktayı koydu: BUDO iskelesi Mudanya Belediyesi’nin

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi, Mudanya İskelesi’nin BUDO tarafından kullanılan 1003 metrekarelik kısmının üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesi’nde olduğuna karar verdi.

Mudanya İskelesi’nin BUDO tarafından kullanılan 1003 metrekarelik kısmının üst kullanım hakkının Mudanya Belediyesi’ne ait olduğu Bursa Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla da onaylanmış oldu. Mahkeme, iskelenin devir kararının ancak 29 yıllık sürenin sona ermesi ile birlikte uygulanabileceği, dolayısıyla Mudanya Belediyesi’nin üst hakkı terkinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davanın reddine karar verdi. Kullanım hakkı 1955 yılından itibaren Mudanya Belediyesi’ne ait olan ve Bakanlar Kurulu kararıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen Mudanya İskelesi ile ilgili süren davada mahkeme, Mudanya Belediyesi’ni haklı buldu. Büyükşehir Belediyesi; Bakanlar Kurulu kararıyla kendisine devredilen ve şu ânda BUDO seferleri için kullanılan iskeleyle ilgili Mudanya Belediyesi’nin 29 yıllık üst hakkının kaldırılmasına yönelik mahkemeye başvurmuştu. Mudanya Belediyesi ise Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilen üst hakkının 29 yıllık süre dolmadan kaldırılamayacağını, Büyükşehir Belediyesi’nin tescil ve terkîn (tapudaki şerhin üzerinin çizilmesi) ile ilgili dava açmaya hakkı olmadığını savundu.

Mudanya İskelesi olarak da bilinen Uluslararası ISPS kodu olan iskelenin Büyükşehir Belediyesi’ne haksız yere tahsis edildiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya Arabalı Vapur Yanaşma Yeri’nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kullanımının devredilmesi kararının ancak 29 yıllık sürenin sona ermesi ile birlikte uygulanabileceği, dolayısıyla üst hakkı terkinin yerinde olmadığına yönelik İlk Derece Mahkemesi kararı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından tescillenmiş oldu. Her zamanki gibi bir davamızdan da haklı çıktık. Göreve geldiğimizde Mudanya’mızın ve Mudanyalıların hakkını koruma sözü vermiştik. Geldiğimiz süreçte mücadelemiz sonuç verdi. Haksız kullanımdan dolayı Büyükşehir Belediyesi Mudanya Belediyesi’ne ecr-i misil (benzeri kadar kira ücreti) ödemekle yükümlü olacaktır” ifadelerini kullandı.