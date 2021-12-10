Maltepe’de engelli bireyler kahvaltıda bir araya geldi

Maltepe’de down sendromlular, engelli bireyler ve aileleri kahvaltı programında buluştu. Programda engelli ve down sendromlu bireyler palyaço etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Başkan Ali Kılıç da kahvaltı programına katılım gösterdi.

Maltepe Belediye’sinin ev sahipliğinde Bahadır Erdoğdu Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Başkan Ali Kılıç ile kahvaltı organizasyonunda buluştu. Programa; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, down sendromlu ve engelli bireyler ile aileleri katıldı. Kahvaltıyla başlayan organizasyon eğlenceli anlara sahne oldu. Müzik dinletisi ile eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, danslarıyla renkli anlar yaşattı. Minik öğrenciler buluşmaya renk katan palyaçolar ile doyasıya eğlendi.

“Neredeyse Avrupa’nın en büyük rehabilitasyon merkezlerinden birinden hizmet alıyorsunuz”

Program hakkında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bahadır Erdoğdu’da, geldiğimiz günden beri temel bir amacımız vardı. Maltepe Belediyesi’nin tesislerinin Maltepe Belediyesi’nin işletmesi gerekir diye yola çıktık. Önce Yalçın Kızılay spor tesisimizi kurtardık. Biliyorsunuz orada yeni bir fitness merkezimiz açıldı. Çok güzel modern aletlerle çeşitli aktiviteleri hayata geçirebiliyoruz. Plates derslerimiz ve başında çok değerli bir hocamız var. Bahadır Erdoğdu’daki sorunları bir bütün olarak ele aldık. Zaman zaman ufak tefek aksaklıklar oldu ama hiçbir zaman belediye başkanı olarak çalışma arkadaşlarım ve orada çalışan arkadaşlarım size karşı asla bir önyargı olması söz konusu değil. Bütün samimiyetimle söylüyorum, hepinizi büyük ailemizin bir parçası olarak gördük. Sadece Maltepe olarak bakmadık, biraz önce masada otururken bir kardeşimle konuştuk, Pendik’ten buraya geliyoruz dedi. Burasını kendi evimiz, yuvamız olarak görüyoruz dedi. Benim de hayalimdeki hedefimdeki Bahadır Erdoğdu’nun çalışma çerçevesi böyle olmalı diye düşündüğüm için dedik ki ’biz burada ne gerekli gözüküyorsa yapalım’. Çok değerli hocalarımız var yaklaşık 4 bin 200, 4 bin 300 metrekare kapalı alanımız var. Bir o kadar da açık alanımız var. Neredeyse Avrupa’nın en büyük rehabilitasyon merkezlerinden bir tanesinden hizmet alıyorsunuz.” dedi.

“Bize düşen bu engelleri ortadan kaldırabilmektir”

Başkan Kılıç, “Pandemi koşullarında engelli kardeşlerimize hizmet götürmek kolay olmuyor takdir edersiniz ki sizler de zorlanıyorsunuz. Ama biz elimizden geldiğince bu süreç içerisinde deneyimli kadromuzla size hizmetin en iyisini verme noktasında çalışmalarımızı sürdürdük. Sadece orayla da bağlı kalmadık. Üreten engelliler merkezimiz var. Yaklaşık 200 metrekarelik bir alanda engelli kardeşlerimiz ufak tefek işler yaparak, kolye, boncuk, sabun, ev işleri yapıyorlar. Ufak tefek paralar kazandıklarında bu gençlerimizin mutlu olduğunu görüyorum. Çünkü biz toplumda şöyle bakıyoruz; eğer engelliyse acıma duygusuyla bakıyoruz. Acıma duygusu bir zaman sonra biter. Ama engelliyi engelli olarak kabul edip, onun önündeki engelleri ortadan kaldırdığımızda çok güzel şeyler yapmış olacağız. Çünkü bu kardeşlerimizin önüne ya yasalarımız ya yöneticilerimiz engel koyuyor. Dolayısıyla bize düşen bu engelleri ortadan kaldırabilmektir.” diye konuştu.