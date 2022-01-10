Matlı, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Matlı, yayımladığı mesajında, “Son derece önemli ve zor bir görevi îfâ eden basın yayın organları; farklı düşünce ve görüşlerin toplumda yer bulabilmesine ve kendini ifade edebilmesine imkân sunarak, çağdaş toplum özelliklerinin oluşmasına büyük katkı sağlamaktadır. İnsan hak ve hürriyetlerinin korunması, ifade hürriyetinin temini, halkın doğru ve gerçek bilgiye ulaşabilmesi konusunda basının varlığı büyük önem arz etmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ve gelişen olaylardan haberdar olmamız için fedakârca çalışan gazeteciler, aynı zamanda gelişmiş demokrasilerin de vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu noktada ilimizin, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminde önemli bir payı bulunan basın mensuplarımızın; görev ve sorumluluklarını medya etik kuralları çerçevesinde daha önce olduğu gibi bundan sonra da aynı duyarlılıkla yerine getireceklerine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Bursa’mızın çok yönlü gelişmesinde ve kalkınmasında önemli görevler üstlenen ve haberleriyle, fikirleriyle, yorum ve eleştirileriyle bizlere de değerli katkılar sunan siz değerli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü şahsım ve kurumum adına tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.