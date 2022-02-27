banner4556

Milletvekili Cemil Yaman’ın babası son yolculuğuna uğurlandı

banner4664

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın 85 yaşında hayatını kaybeden babası Bahri Yaman’ın cenazesi, Dilovası’nda toprağa verildi.

Milletvekili Cemil Yaman’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
banner4581

KOCAELİ (İHA) – AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ın 85 yaşında hayatını kaybeden babası Bahri Yaman’ın cenazesi, Dilovası’nda toprağa verildi.

banner4336

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybeden Cemil Yaman için Orhangazi Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, bazı ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Bahri Yaman’ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçede bulunan merkez mezarlığına defnedildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı...
Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666