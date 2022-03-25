Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye’de Ramazan hazırlığı başladı

11 Ayın Sultanı Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kala Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii’nde Ramazan hazırlıkları başladı.

Ramazan ayı için geri sayım başladı. Onbinlerce kişinin ziyaret ettiği Selimiye Camii’nin içi gül suyu ile temizlenirken, bahçesinde ise temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

Selimiye Camii’nde restorasyon çalışmaları hızla devam ederken, Ramazan öncesi ise ibadete ve ziyarete açık olan kısımlarda hummalı bir temizlik çalışması başladı. Geçtiğimiz yıllarda caminin avizeleri de gülsuyu ile temizleniyordu. Bu yıl yapılan çalışmalar doğrultusunda avizeler de sökülmüş durumda.

Caminin ibadete açık alanlarında temizlik çalışması yapan görevliler, caminin avlusundaki şadırvanın etrafında ve bahçesinde de düzenleme yaptı.

Geniş alanlı restorasyona rağmen Selimiye Camii’nin yoğun ziyaretçi aldığını söyleyen Selimiye Camisi İmamı Fatih Bülbül, caminin ibadete açık alanlarında Ramazan öncesi temizlik çalışması yapıldığını belirtti.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bülbül, "Tadilatla beraber Selimiye’de ibadet hayatımız da devam ediyor. Ramazan münasebetiyle daha detaylı bir temizlik yaptık. 3-5 gün sürecek bakım çalışmalarımız var. Gül suyu ile ortamın havasını değiştirecek şekilde temizlik çalışması yapılıyor. Şimdiden herkese hayırlı ramazanlar dilerim" şeklinde açıklamada bulundu.