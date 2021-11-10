Mudanya Atatürk’ü özlemle andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Mudanya’da anıldı.

Mudanya Atatürk’ü özlemle andı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde Mudanya’da anıldı.

Anma programı, İskele Meydanı’ndaki resmî törenle başladı. Törene Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ilçe protokolü, siyasî partiler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Mudanyalılar katıldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9’u 5 geçe, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklâl Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi. Törenler, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Güzelyalı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı anma programıyla son buldu.

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