Mudanya Belediyesi MUDAŞ sosyal tesisi açıldı

Mudanya Belediyesi tarafından yenilenen eski öğretmenevi binası, MUDAŞ Sosyal Tesisi olarak hizmete açıldı.

Mudanya Belediyesi, bünyesinde kütüphane, 7 odalı konuk evi, restoranın bulunduğu sosyal tesisin açılışını yaptı. Başkan Hayri Türkyılmaz, Mudanyalıların sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütebileceği bir mekan haline getirilen tesisin ilçeye değer katacağını söyledi. Sosyal tesisin açılışını yapan Türkyılmaz, “İlçemizi daha kaliteli hizmetlerle buluşturmak maksadıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söz verdiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Sosyal tesis toplantılara ve eğitimlere ev sahipliği yaparken, kitaplarla buluşmak isteyen okurları ağırlayacak, ilçemize değer katacak” diye konuştu.