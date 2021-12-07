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Mudanya Engelliler Derneği: ’’Asıl engellilik sevgisizliktir’’

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Mudanya Engelliler Derneği tarafından basın açıklaması yapıldı.

Mudanya Engelliler Derneği: ’’Asıl engellilik sevgisizliktir’’
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Mudanya Engelliler Derneği tarafından basın açıklaması yapıldı.

Hal Camii önünde düzenlenen basın açıklamasına çok sayıda engelli vatandaş ile engelli dernekleri temsilcileri katıldı. Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen basın açıklamasında, "Toplumda herkesin olduğu gibi engellilerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları, insana ve topluma karşı sorumluluğumuzun gereğidir. Asıl engellilik bedenî bir eksiklik değil, sevgisizliktir. Aramızdaki bütün engelleri sevgimizi büyüterek aşacağız. Onların yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

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