Müzisyen Çağrı: "Müzik dinlerken kalp atışları ritimle uyum sağlar"

Müzisyen Çağrı Dayı, müzik dinlerken kal atışlarının da müziğin ritmi ile uyum sağladığını söyledi.

Yeni dönem müzisyenler arasında adından söz ettiren Çağrı Dayı, müzik ve ritimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkilerden bahsetti. Müzik dinlerken kalp atışlarının müziğin ritmiyle uyum sağladığını belirten Çağrı Dayı, "Hayvanlar bile müzik dinlerken daha fazla süt üretiyor. İnsanların motivasyon kaynaklarından biri de müziktir. Egzersiz yaparken bile müzik dinlemek fiziksel performansı arttırır ve anıları hatırlamanıza yardımcı olur. Ayrıca dinlediğiniz müzik türü de bir çeşit dünyayı algılama şeklimizi etkilemektedir. Diyerek müzik hakkındaki detaylara devam etmiştir. Endorfin seviyesini yükseltmeyi sağlayan müzik, stresi ve endişeyi de azaltmaktadır. Geniş çeşitlilik sunan müzik geçmiş ve şimdiki kültürleri anlatmakta oldukça katkı sağlamıştır. Herkesin kulağına hitap eden yüzlerce türü vardır. Müzik sesin ve enstrümanın harika iki uyumudur. Ayrıca bir şarkıyı favori olarak seçip sürekli dinlemenizin nedeni, o şarkıyı hayatımızdaki duygusal bir olay ile benzetmemizden kaynaklanmaktadır. Kimi müzik türü insana korku ve endişe katarken, kimi müzik türü ise insana ferahlık ve rahatlık verir. Bunların yanı sıra güldürme isteği, uyuma isteği, güçlülük, huzur, alçak gönüllülük, üzüntü, sevinç ve genişlikte müziğin türüne göre insanın ruh halini yansıtır. Eski terapilerden biri olan ve eski çağlarda kullanılan müzik dinleyerek insan tedavisi de mevcuttur. Müziğin bu kadar çok etkisi varken, insanların bundan kopması imkansızdır. Biz de elimizden geldiğince tarzımızı müziklere yansıtıp vatandaşların beğenisine sunuyoruz" dedi.