Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi ve civarında 15.11.2021-18.11.2021 tarihleri arasında 3 gün süre ile 10.00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca Karacabey ilçesinin tamamında 15.11.2021 tarihinde 08.00 22.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Nilüfer ve Karacabey’de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi ve civarında 15.11.2021-18.11.2021 tarihleri arasında 3 gün süre ile 10.00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca Karacabey ilçesinin tamamında 15.11.2021 tarihinde 08.00 22.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.