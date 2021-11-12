Nilüfer ve Karacabey’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi ve civarında 15.11.2021-18.11.2021 tarihleri arasında 3 gün süre ile 10.00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca Karacabey ilçesinin tamamında 15.11.2021 tarihinde 08.00 22.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Nilüfer ve Karacabey’de su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesinin Gümüştepe Mahallesi ve civarında 15.11.2021-18.11.2021 tarihleri arasında 3 gün süre ile 10.00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. Ayrıca Karacabey ilçesinin tamamında 15.11.2021 tarihinde 08.00 22.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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