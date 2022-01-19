Nilüfer’de karla mücadele aralıksız sürüyor

Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, karla mücadele için teyakkuza geçti. Ekipler, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kapanan yolları açmak için seferber oldu.

Nilüfer Belediyesi, kapalı yol kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezindeki yüksek mahallelerde, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaldırım ve park alanlarında kar temizliği gerçekleştiriyor. Ulaşım Müdürlüğü’ne ait iş makineleri de 24 saat teyakkuzda kalarak mahalle aralarındaki sokakların açık tutulması için çalışıyor.

İlçenin her yıl yağışlardan en çok etkilenen yüksek kesimdeki kırsal mahallelerinden Güngören, Maksempınar, Unçukuru, İnegazi, Atlas ve Korubaşı mahallelerinde etkili olan kar yağışına karşı da 100 kişilik ekip, iş makineleri ile sürekli görev başında. Güngören ve Korubaşı Mahalleleri arasında kapanan yol, Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açılırken, kar temizliği ve ardından da tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de kar yağışının etkili olduğu mahallelerdeki sahipsiz hayvanlar için mama dağıtım çalışmalarını yoğunlaştırarak bölgedeki hayvanların gıda ihtiyaçlarını karşılıyor. Yaralı, hasta, güçten düşmüş ve bakıma ihtiyacı olan hayvanlar ise Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde gerekli sağlık kontrollerine tabi tutuluyor.