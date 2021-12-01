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Nilüfer’de su kesintisi

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Nilüfer’de su kesintisi
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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İhsaniye Mahallesi Okul Caddesi - Tuna Caddesi - Şehit Jandarma Astsb. Zeki Burak Caddesi - Ziya Güney (Kemer) Caddesi ile Karaman Mahallesi Ziya Güney (Kemer) Caddesi - Tuna Caddesi - Kültür Caddesi ve Kafkas Sokak arasında kalan bölge ile civarında 02.12.2021 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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