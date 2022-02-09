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Nilüfer’in yüksek kesimlerinde karla mücadele

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Nilüfer Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda gece saatlerinden itibaren çalışma başlattı. Ekipler, kapanan yolların tamamını açmak için aralıksız çalışıyor.

Nilüfer’in yüksek kesimlerinde karla mücadele
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Nilüfer Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerindeki mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda gece saatlerinden itibaren çalışma başlattı. Ekipler, kapanan yolların tamamını açmak için aralıksız çalışıyor.

Nilüfer’in yüksek kesimlerinden etkili olan kar yağışı, kırsal mahallerde yolları kapadı. Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri de, 8 Aralık Salı akşamı saat 17.00’den itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle bu mahallelerde kapanan yolları açmak için seferber oldu.

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Gece başlayan yol açma çalışmaları, gündüz de devam etti. Ekipler, Atlas, Kadriye, Üçpınar, İnegazi, Güngören, Kuruçeşme, Korubaşı, Maksempınar ve Unçukuru’nda kapanan yolları, aralıksız çalışmalar sonucunda açtı.

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