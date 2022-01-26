Okullarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, gelen talepler üzerine, yarıyıl tatilinde olan okullarda dezenfeksiyon çalışması başlattı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatiline girilmesi üzerine Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü okullarda kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması başlattı. Müdürlüğe bağlı ekipler, gerek koronavirüs salgınını engellemeye yönelik koruyucu tedbirler kapsamında gerekse son zamanlarda bazı bölgelerde yaşanan uyuz vakaları nedeniyle çalışmalara hız verdi. Çalışmalar kapsamında ilçedeki ilk, orta ve lise binalarında pulvarizasyon yöntemiyle ortam dezenfeksiyon uygulamaları yapılıyor. Özellikle, gelen talepler üzerine başlayan çalışmalarda Gölyazı, Kayapa, 30 Ağutos Zafer, Hasanağa, Kızılcıklı, Kurtuluş, Balkan, Sakarya, Dumlupınar, Güngören, Tahtalı, Çalı, Yaylacık Mahallelerinde, toplam 19 okulda tatil süresince dezenfeksiyon uygulaması devam edecek.