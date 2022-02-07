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Online kodlamada kış dönemi başlıyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla başlattığı ‘Robokod Kodlama ve Yazılım’ online kış dönemi eğitimleri 14 Şubatta başlıyor.

Online kodlamada kış dönemi başlıyor
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla başlattığı ‘Robokod Kodlama ve Yazılım’ online kış dönemi eğitimleri 14 Şubatta başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler, pandemi sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. İştirâkin tamamen ücretsiz olduğu eğitimler, zoom programı üzerinden online (Canlı) olacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler, 14 Şubat-11 Mart tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak.

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Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org) ve Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi olmak üzere 2 ana başlıktan oluşuyor.

Kış kursu eğitimlerine (EĞİTİMLER | Robokod (bursa.bel.tr)) adresinden kayıt yaptırılabilecek.

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