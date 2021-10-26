Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi Şahintepesi Mevkii ve Şehit Hüseyin Uslu Caddesi ile civarında 27/10/2021 tarihinde, 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Orhangazi’de su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi Şahintepesi Mevkii ve Şehit Hüseyin Uslu Caddesi ile civarında 27/10/2021 tarihinde, 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.