Orhangazi’de su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi Şahintepesi Mevkii ve Şehit Hüseyin Uslu Caddesi ile civarında 27/10/2021 tarihinde, 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Orhangazi’de su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Orhangazi ilçesinin Arapzade Mahallesi Şahintepesi Mevkii ve Şehit Hüseyin Uslu Caddesi ile civarında 27/10/2021 tarihinde, 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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