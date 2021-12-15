Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı toplantısında, yaptıkları işlerle kamuoyuna yansıyan örnek vatandaşlar ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında toplanan meclis, son bir ay içinde yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk hareketleriyle kamuoyuna yansıyan 3 kişiyi ayın vatandaşı olarak ödüllendirdi. Küçükken geçirdiği hastalık sebebiyle görme yetisini kaybeden, buna rağmen hayata küsmeyip, motosiklet tamirciliğini öğrenip örnek bir davranış sergileyen 41 yaşındaki Yılmaz Kazdal, ayın vatandaşı seçildi. Kazdal’a plaketini Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan verdi.

Bursa’da yıllardır topladığı mavi kapaklarla öğrencilere burs ve çeşitli derneklere destek sağlayan ve bu davranışı basına yansıyan Nazmi Gökçe de ayın vatandaşı olarak plaketini Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın’ın elinden aldı.

Bursa-Yalova yolu üzerindeki akü pazarında yer alan bir işletmede, yol yardım aracıyla sipariş aldığı yere gidip araçların akülerini değiştiren Serap Güloğlu da ayın vatandaşı oldu. Güloğlu da plaketini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.