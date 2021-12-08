Osmangazi Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı

Osmangazi Belediyesi, 2021 yılının son aylık olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez’in yönettiği aralık ayı olağan meclis toplantısında, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce geçen ay gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi verildi.

Kasım ayının hizmet ve yatırımlarla dolu geçtiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, “Osmangazi Belediyesi olarak hizmet kalitesini klasik belediyecilik anlayışının çok ötesine taşıyarak, insan odaklı, örnek ve mega projelerle şehrimize vizyon katıyoruz. Osmangazi’de katılımcı yerel yönetimin en güzel örneğini ortaya koyduğumuz, büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Türkiye’de ilk olacak Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) ile sosyal belediyeciliğe imzamızı atıyoruz. Bu örnek projemizde inşaat çalışmaları ve çevre düzenlemeleri bitti. Mobilya montajları ve tefrişat çalışmalarının tamamlanmasının ardından BAREM’i en kısa zamanda hizmete açacağız” dedi.

Aylık faaliyet sunumunun ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle meclis toplantısı sona erdi.