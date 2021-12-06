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Osmangazi Köprüsünde kartpostallık gün doğumu manzarası

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Kocaeli ile Yalova’yı bir birine bağlayan Osmangazi Köprüsünde gün doğumu, fotoğraf ve drone tutkunlarını cezbediyor. Masalsı görüntülerin ortaya çıktığı köprü gece ise farklı renklere bürünüyor.

Osmangazi Köprüsünde kartpostallık gün doğumu manzarası
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Kocaeli ile Yalova’yı bir birine bağlayan Osmangazi Köprüsünde gün doğumu, fotoğraf ve drone tutkunlarını cezbediyor. Masalsı görüntülerin ortaya çıktığı köprü gece ise farklı renklere bürünüyor.

Kocaeli ve Yalova şehirlerini bir birine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nün gün doğumu manzarası izleyenleri mest ediyor. Gece de farklı renklere bürünen köprü sık sık fotoğraf ve drone tutkunlarının vazgeçilmez adresi oluyor.

Sabahın ilk ışıklarının aydınlattığı köprüden çekilen görüntüler, eşsiz manzaralar ortaya çıkartıyor.

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