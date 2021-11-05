Osmangazi ve Yıldırım’da su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Osmangazi ve Yıldırım’da su kesintisi
banner3909
banner4336

Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesinin Hüdavendigâr Mahallesi Kanal Caddesi ve civarında 06.11.2021 - 16.11.2021 tarihleri ve 10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Ayrıca Yıldırım ilçesinin Emirsultan Mahallesi Doyuran Caddesi ve civarında 06.11.2021 - 10.11.2021 tarihleri ve 10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kırklareli’nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele...
Kırklareli’nde 4 bin 881 litre kaçak içki ele...
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4321

banner3841