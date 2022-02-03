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Osmangazi’de bir metruk bina daha yıkıldı

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Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçe Mahallesi Sezer Çıkmazı üzerinde yer alan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binayı yıktı.

Osmangazi’de bir metruk bina daha yıkıldı
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Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçe Mahallesi Sezer Çıkmazı üzerinde yer alan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, metruk hâlde bulunan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapıları tek tek tespit edip, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkımını gerçekleştiriyor. Vatandaşların huzurunu ön planda tutan Osmangazi Belediyesi, son olarak Gülbahçe Mahallesi Sezer Çıkmazı’nda kaderine terk edilmiş, çevre ve insan sağlığını tehdit eden tek katlı binayı, çevre güvenliğini aldıktan sonra yıktı. Mahalle sakinleri, yıkılmaya yüz tutmuş ve madde bağımlılarının mesken edinmesinden dolayı sosyal riskler içeren binanın yıkılmasından dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

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