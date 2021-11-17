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Osmangazi’de su kesintisi

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Bursa Büylükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolaısıyla Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi 9. Mercan Sokak ve 2. Nergiz Sokak ve civarında 18.11.2021-30.11.2021 tarihleri ve 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Osmangazi’de su kesintisi
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Bursa Büylükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolaısıyla Osmangazi ilçesinin Yeni Karaman Mahallesi 9. Mercan Sokak ve 2. Nergiz Sokak ve civarında 18.11.2021-30.11.2021 tarihleri ve 10:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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