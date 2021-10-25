Osmangazi’de su kesintisi

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Osmangazi’de su kesintisi
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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi’nin Demirtaş Barbaros Mahallesi, Depo Sokak ve 1.Başak Cadde ve civarında 26.10.2021 - 02.11.2021 tarihleri arasında 10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dâiresi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Osmangazi’nin Adalet Mahallesi 3.Büyük Sokak ve civarında 26.10.2021 - 25.11.2021 tarihleri arasında 10:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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