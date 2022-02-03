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Osmangazi’den 6 bin 500 kilometre öteye Kur’an-ı Kerim ve Bursaspor forması

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Osmangazi Belediyesi, 6 bin 500 kilometre uzaktaki Afrika’nın Nijer ülkesine kandil dolayısıyla Kur’an-ı Kerim ve çocuklar için Bursaspor forması gönderdi.

Osmangazi’den 6 bin 500 kilometre öteye Kur’an-ı Kerim ve Bursaspor forması
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Osmangazi Belediyesi, 6 bin 500 kilometre uzaktaki Afrika’nın Nijer ülkesine kandil dolayısıyla Kur’an-ı Kerim ve çocuklar için Bursaspor forması gönderdi.

Osmangazi Belediyesinin gönderdiği hediyeleri alan çocuklar, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Hediyeleri teslim alan ve dağıtanlar yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi;

“Afrika’da bulunan Nijer ülkesinin Başkenti Niamey’den Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar’a ve çalışanlarına selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hafızlık merkezinde okuyan her bir öğrenci hafız olmak için okuyorlar. Buraya ulaşan Kur’an-ı Kerimleri ve Bursaspor formalarını çocuklara hediye ettik. Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyoruz. Mübarek üç ayların herkese hayırlar getirmesini dileriz.”

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