Otizmli Kemal doğum gününde polis oldu

İstanbul’da en büyük hayali polis olmak olan 15 yaşındaki otizmli Kemal Akağa, doğum gününde birkaç saatliğine de olsa hayalini gerçekleştirdi. Bir Adım Yardım Derneği ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak gerçekleştirdiği doğum günü etkinliğinde Kemal polis kıyafetiyle sokaklarda dolaşarak telsizinden anons yaptı.

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan 15 yaşındaki otizmli Kemal Akağa’nın en büyük hayali polis olmaktı. Kemal, bu isteğini tesadüf eseri karşılaştığı Bir Adım Yardım Derneği üyelerine söyleyince en büyük hayali gerçek oldu. Dernek üyelerinin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile görüşmesi sonucunda hazırlanan doğum günü partisinde otizmli Kemal polis kıyafeti giyerek sokaklarda dolaştı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş’ın da katıldığı etkinlikte doğum günü pastası kesilen Kemal, dilek olarak ise telsizden anons geçmeyi diledi. Emniyet Müdürü Tepebaş, Kemal’in isteğini gerçekleştirerek telsizden anons yapmasını sağladı. Çok mutlu olduğunu belirten Kemal, tüm dernek üyeleri ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

“Bana dünyaları verseniz hiç önemli değil, yeter ki ben polis olayım”

En büyük hayali polis olmak olan Kemal’e yardım edebildikleri için çok mutlu olduğunu belirten Bir Adım Yardım Derneği üyesi Duygu Taşkın, “Faaliyetlerimiz sırasında tesadüf eseri Kemal ile karşılaştık. Kemal bize hayalinin polis olmak olduğunu söyledi ve ‘Bana dünyaları verseniz hiç önemli değil, yeter ki ben polis olayım’ dedi. Bizde ne yapılabilir diye düşündük ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ulaştık. Doğum gününde Kemal’i bir günlüğüne de olsa polis yapmak istediğimizi belirttik ve onlar da karşılıksız kalmadı, bugün buradayız. Dernek üyeleri ve Kemal’e gösterdiği özel ilgisinden ötürü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş’a çok teşekkür ederim” dedi.