Otizmli Kemal doğum gününde polis oldu

İstanbul’da en büyük hayali polis olmak olan 15 yaşındaki otizmli Kemal Akağa, doğum gününde birkaç saatliğine de olsa hayalini gerçekleştirdi. Bir Adım Yardım Derneği ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak gerçekleştirdiği doğum günü etkinliğinde Kemal polis kıyafetiyle sokaklarda dolaşarak telsizinden anons yaptı.
“Bana dünyaları verseniz hiç önemli değil, yeter ki ben polis olayım”En büyük hayali polis olmak olan Kemal’e yardım edebildikleri için çok mutlu olduğunu belirten Bir Adım Yardım Derneği üyesi Duygu Taşkın, “Faaliyetlerimiz sırasında tesadüf eseri Kemal ile karşılaştık. Kemal bize hayalinin polis olmak olduğunu söyledi ve ‘Bana dünyaları verseniz hiç önemli değil, yeter ki ben polis olayım’ dedi. Bizde ne yapılabilir diye düşündük ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne ulaştık. Doğum gününde Kemal’i bir günlüğüne de olsa polis yapmak istediğimizi belirttik ve onlar da karşılıksız kalmadı, bugün buradayız. Dernek üyeleri ve Kemal’e gösterdiği özel ilgisinden ötürü Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaş’a çok teşekkür ederim” dedi.