Ovaakça’da sokaklar asfaltla buluştu

Osmangazi Belediyesi’nin asfalt kaplama çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Ovaakça Santral Mahallesi’nde altyapı ve tesviye çalışmaları tamamlanan 8 sokakta yollar sıcak asfalt ile kaplandı.

Ulaşım yatırımlarına ciddi bir bütçe ayıran ve ilçede rahat ve konforlu bir ulaşım için mesai harcayan Osmangazi Belediyesi, bir yandan yeni alternatif yollar kazandırırken, diğer yandan mevcut yollarda iyileştirme çalışmaları yürütüyor. Kış öncesi hava şartlarının da elverişli olmasını fırsata çeviren Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ovaakça Santral Mahallesi, 1364 ve 1365 Ada sokak arası, Çorak Sokak, 9. Nilüfer Sokak, 5. Çevre Sokak, 1362 ve 1364 isimsiz sokaklarda önce altyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Zemin iyileştirme, dolgu ve tesviye çalışmalarının ardından ekipler 8 sokakta yolları sıcak asfalt ile kapladı.

Belediye olarak Bursa’nın artan trafik sorununa çözüm üretmek için sürekli yatırım yaptıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bir yandan yeni imar yolları açıyoruz. Bir yandan da mevcut yollarda iyileştirme yapıyoruz. Hem yaya, hem araç trafiğini daha rahat ve konforlu hale getirmek için ekiplerimiz her gün farklı mahallelerimizde yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor. Ovaakça Santral Mahallemizdeki 8 sokakta önce tesviye ve dolgu çalışması yapılarak yenilenen yollar, daha sonra sıcak asfalt ile kaplandı. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.