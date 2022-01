(Özel) 16 yıldır her gün 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor

Her gün 9 saati asansörde yolculuk yaparak geçen vatandaş 2 metre karelik asansörde 16 yıldır çalışıyor.

Bursa’da bulunan Medical Park Hastanesinde çalışan Erbay Demir, asansör görevlisi olarak her gün asansörle hastaları taşıyor. Asansörün içinde yaşayan Demir, asansörden bir an olsun ayrılmıyor. Gelen hastaları hemen asansörle ameliyathanelere çıkarıyor. Servislere gidecek hastaları gideceği servis katına taşıyor. Hastanede asansöre ihtiyacı olanlar kendisini arıyor, o da asansörü hemen istenilen kata çıkartıyor. Bu şekilde günde yüzlerce kez asansörle katlar arasında kilometrelerce yolculuk yapıyor. Hasta taşıdığı için asansörden ayrılmayan Erbay Demir, çayını bile asansörde içiyor. Her gün 9 saati 2 metrekarelik asansörde geçiyor. Bu zamana kadar asansörle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve çok sayıda tanınmış kişiyi taşıdığı oldu. Demir, asansör hücreyi andırsa da, işini severek yaptığını belirtti.

Emekli olana kadar bu işi yapacağını ifade eden Erbay Demir, "Bursa’da Medical Park Hastanesinde asansör görevlisi olarak çalışıyorum. Burada 16 yıldır her gün 9 saat çalışıyorum. Bu asansörle hastaları katlara çıkarıyorum. Burada her gün 2 metrekarelik alanda 9 saatim geçiyor. Bu işe başladığımda saçlarım simsiyahtı; bu işi yapmaya başladıktan sonra bembeyaz oldu. Bu asansörle cumhurbaşkanını, başbakanı ve çeşitli sanatçıları çıkarttım. Burada başımıza ilginç olaylar da geliyor. Bir hastanın eşi doğum yapmıştı. Onları aşağı indirdim. Vatandaş geri geldi, abi eşimi karıştırmışım, yanlışlıkla başka bir kadını çıkartmışım dedi. Başımdan ilginç olaylar da geçiyor. Burada 2 metrekarelik alanda çalışmaktan sıkılıyorum, ama ekmek parası için mecburen katlanıyoruz" dedi.