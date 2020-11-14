(Özel) 17 yaşında kaybolan genç her yerde aranıyor

Ailesi ile birlikte Şanlıurfa’da yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Başaran 6 gün önce çalışmak için Ankara’ya gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. O günden sonra kaybolan Mehmet Başaran’dan 6 gündür haber alınamıyor. Ailesi her yerde çocukları Mehmet Başaranı arıyor.

17 yaşındaki Mehmet Başaran ailesi ile birlikte Şanlıurfa’da yaşıyordu. Bir süre önce Ankara’da iş bulduğunu daha önce de gidip çalıştığı patronunun yanında çalışmak için Ankara’ya gitmek istediğini söyledi. Daha öncede Ankara’ya gidip çalışan 17 yaşındaki Mehmet Başaran’dan 6 gündür haber alınamıyor. Ailesi kendi imkânları ile edindiği bilgilere göre 17 yaşındaki Mehmet Başaran Ankara’ya çalışmak için gidiyorum diye evden ayrıldı; ama İstanbul’a bilet almış olduğunu öğrendiler. Emniyet güçlerine başvurarak çocuklarının bulunmasını isteyen aile 6 gündür aranan 17 yaşındaki çocuklarının kandırılmış olabileceğini düşünüyor.

Kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Başaran amcası Ramazan Başaran, "Benim yeğenim 17 yaşında ailesiyle birlikte Şanlıurfa Siverek’te yaşıyor. 6 gün önce annesine çalışmak için Ankara’ya gideceğini söylüyor daha öncede gidip çalıştığı için ailesi de tamam diyor, biletini kendisi alıyor 1 gün sonra Ankara’ya gidiyorum diye evden ayrılıyor. Fakat kendisinden haber alamayınca ailesi Şanlıurfa’da bulunan otobüs terminaline gidiyor. Çocuklarının Ankara yerine İstanbul’a bilet aldığını öğreniyorlar. 6 gündür yeğenimden haber alamıyoruz. Ailesi Şanlıurfa’da biz burada arıyoruz ama 6 gündür kayıp haber alamıyoruz Emniyet güçlerine de kayıp olduğunu bildirdik yeğenimin bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.