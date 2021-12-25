(Özel) 2 bin metrede, eksi 10 derecede ’sushi’ keyfi

Kış turizminin en gözde mekanlarından Uludağ’da, 2 bin metre ve eksi 10 derecede ’sushi’ keyfi misafirleri bekliyor.

Son iki yıldır pandemi sebebiyle sönük geçen kış turizminin en gözde mekanlarından Uludağ’da, bu sezonun yoğun geçmesi bekleniyor. Kar kalınlığının iki metreye yaklaştığı Uludağ’da misafirleri sadece kayak değil, birbirinden çeşitli ve lezzetli damak tatları da bekliyor. Bu konuda harekete geçen Karinna Hotel İşletme Müdürü Harbi Türk, bu yıl da misafirleri birbirinden lezzetli sürprizlerin beklediğini belirterek, ’’Çeşitliliği bol olan bir sushi, sonrasında fondü ile bu sezona başlıyoruz. Misafirlerimiz bu sene çok mutlu olacak. Yoğun kardan zaten mutlular. Yeme içme farklılığından gayet mutlu olacakları bir sene onları bekliyor’’ dedi.