banner4556

(Özel) Bursa’da sokaklar kayak pistine döndü...Poşet ve tepsilerle kaydılar

banner4336

Bursa’da kar yağışı sebebiyle sokakları kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, kızaklarla, leğenlerle, poşetlerle hatta baklava tepsileriyle eğimli sokaklarda kayarak karın tadını çıkardı.

(Özel) Bursa’da sokaklar kayak pistine döndü...Poşet ve tepsilerle kaydılar
banner4581

Bursa’da kar yağışı sebebiyle sokakları kayak pistine çeviren mahalle sakinleri, kızaklarla, leğenlerle, poşetlerle hatta baklava tepsileriyle eğimli sokaklarda kayarak karın tadını çıkardı.

banner4575

Bursa’da kar yağışı etkisini sürdürürken, kar sevincini yaşayan mahalle sakinleri gece geç saatlere kadar sokaklarda kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak karın keyfini sürdü. Eğimli sokak aralarını adeta kayak pistine çeviren gençler kızaklarla, poşetlerle, minderlerle hatta baklava tepsileri ve leğenlerle kayarak gönüllerince eğlendi. Zaman zaman ufak kazalarında yaşandığı kızak keyfinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Uzun süredir Bursa’ya böylesine kar yağmadığını belirten gençler, yağıştan çok memnun olduklarını ve saatlerdir kızakla kaymanın keyfini sürdüklerini ifade ettiler.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bağcılar’da araçlar yolda kaldı
Bağcılar’da araçlar yolda kaldı
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616