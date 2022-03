Özel çocuklar sanatsal becerilerini konuşturdu

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nin (AKDEM) ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ nedeniyle düzenlediği etkinliğine katılan down sendromlu öğrenciler, özel olarak hazırlanan boyama duvarını hayallerindeki gibi renklendirdi.

Dünya genelinde 6 milyon insanın down sendromu olarak bilinen genetik farklılığa sahip olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, toplum hafızasında hatırlatma oluşturmak, onları unutturmamak için tüm dünyada 21 Mart tarihi ‘Down Sendromu Farkındalık Günü’ olarak anılıyor. Bu evrensel günde dünyanın birçok yerinde farkındalık oluşturmak için çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenleniyor. Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) de bünyesinde eğitimlere ve rehabilitasyon programlarına devam eden down sendromlu öğrenciler için bir etkinlik düzenledi. AKDEM tarafından özel olarak tasarlanmış ve çizimi yapılmış duvarı keyifle boyayan down sendromlu öğrencilerin sürpriz bir misafiri de vardı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un da katıldığı eğlenceli faaliyette, öğrenciler tüm duvarı hayallerindeki renkle boyayıp el baskısı yaptılar.

Başkan Arısoy: “Biz onların farkındayız”

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde AKDEM’de eğitim gören down sendromlu öğrencileri yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “İyilik merkezi AKDEM olarak biz onların farkındayız, temennimiz tüm insanlığın daha da fazla farkında olmasıdır" dedi.

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) olarak down sendromu tanılı öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda fizyoterapi, hidroterapi, duyu bütünleme, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, el sanatları ve müzik eğitimi gibi hizmetleri verdiklerini söyleyen Başkan Arısoy, “Öğrencilerimizle birlikte bugün bir duvarı boyadık ve ellerimizle bir ağaca çiçek yaptık. Hepimizin bildiği üzere bu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Bazı zamanlar onların bize ihtiyacı olabilir, biz bunun farkındayız, onlara hizmet etmeye, gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.