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(Özel) Doğumundan 3 gün sonra beyin felci geçiren 7 yaşındaki çocuk tedavi olmak için yardım bekliyor

DÜNYAYA TEK BÖBREKLE GELEN VE DOĞUMUNDAN 3 GÜN SONRA SARILIK GEÇİREREK BEYİN FELCİ OLAN 7 YAŞINDAKİ HAKAN DEMİR YARDIM BEKLİYOR. HAKAN'IN ANNESİ YASEMİN DEMİR; "ÇOCUĞUMUN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM, SADECE OTURABİLMESİNİ İSTİYORUM” DEDİ.

(Özel) Doğumundan 3 gün sonra beyin felci geçiren 7 yaşındaki çocuk tedavi olmak için yardım bekliyor

Dünyaya tek böbrekle gelen ve doğumundan 3 gün sonra sarılık geçirerek beyin felci olan 7 yaşındaki Hakan Demir yardım bekliyor. Hakan’ın annesi Yasemin Demir; "Çocuğumun ölmesini istemiyorum, sadece oturabilmesini istiyorum” dedi.

İstanbul Ümraniye’de yaşayan Hakan Demir daha 7 yaşında olmasına rağmen defalarca ameliyat geçirdi. Doğuştan tek böbrekli doğdu. Hakan Demir doğumundan 3 gün sonra sarılık geçirerek beyin felci oldu. Yoğun bakımda 8 ay kalan, Hakan Demir 2 gün önce hastaneden taburcu oldu. Beyin felcine bağlı olarak kan hastalığı, kronik akciğer hastalığı, organ yetmezliği ve kas hastalığı ile mücadele ediyor.

Önceleri oturabilen bazı ihtiyaçlarını karşılayabilen 7 Yaşındaki Hakan kaslarının gerilmesinden dolayı yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor. Annesi Yasemin Demir; "Çocuğum 7 ay öncesinde oturabiliyordu, bizi tanıyordu en azından gülebiliyordu. Şimdi hiçbir şekilde tepki vermiyor, oturamıyor, tuvalet ihtiyacını karşılayamıyor" dedi.

Durumu her geçen gün durumu ağırlaşan Hakan’ın annesi ekonomik sıkıntılar çektiğini söyleyerek; "Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuğum için her yere giderim, herkese yalvarırım yeter ki çocuğuma yardımcı olsunlar. Yavrumun her yeri yara içinde elleri, bacakları, kolları hiçbir şekilde katlanmıyor. Allah rızası için tek istediğim çocuğumun ameliyat olmasıdır. Evladım acı çekmesin sadece gülsün bana yeter. Allah rızası için çocuğuma yardım edin" şeklinde konuştu.

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