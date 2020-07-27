(Özel) Evlenmek için gittiği Ukrayna’da koronaya yakalandı

Ukrayna’da yaşayan kız arkadaşıyla evlenmek için Kiev’e giden Taner Köken, korona virüse yakalanınca hastanede tedavi altına alındı. Köken, Kiev’de tedavi edildiği hastane koşullarının yetersiz olduğunu görünce şok yaşadı. Türkiye’de yaşayan ve yalnız kalan Parkinson hastası anne Zeliha Köken, Ukrayna’da mahsur kalan oğlunun bir an önce Türkiye’ye getirilerek tedavisine burada devam edilmesini istediğini belirtti.
Kiev’de tedavi gören oğlunun Türkiye’ye getirilmesini talep eden anne Zeliha Köken, “Oğlumun iki senelik arkadaşı vardı, evlenmek için gitti oraya. Ama on gün, bir hafta on gün sonra bu hastalığa tutuldu. Hastaneye yatırdılar ama orada çok iyi tedavi olduğunu sanmıyorum. Çocuğumun sigarası yok, tansiyonu yok, yani böyle bir hastalığa yakalanacak bir insan değil. Kendisi hep devamlı maske takar. Oradakiler takmıyorlarmış. Kendisine doğru dürüst bakmıyorlar. Yani günde bir kere hemşire geliyor gidiyor. Çok üzülüyorum ben kendi hastalığım da ilerledi. Parkinson hastasıyım ben ondan başka bana da bakacak kimsem yok. Ben de devlet büyüklerinden yardım istiyorum, Türkiye’ye gönderilmesini istiyorum bir an evvel. Çok üzülüyorum kendisi de öyle aynı şekilde çok fena. Türkiye’de daha iyi beş yıldızlı otel gibi hastanelerimiz, onlara güveniyorum. Türkiye’ye güveniyorum. Allah korusun böyle bu hastalıktan öldü mü yakıyorlarmış, yani ben çocuğumu oralarda bırakmak istemiyorum. Bir an evvel buraya taşınmasını getirilmesini rica ediyorum devlet büyüklerinden. Tek başımayım ben” dedi.