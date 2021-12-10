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(ÖZEL) Görenleri şaşkına uğratan kedi

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Bilecik’te tuvalet ihtiyacı olan kedi alışılmadık bir olaya imza attı. Umuma açık tuvalete giren sokak kedisi, insanlar gibi ihtiyacını giderirken, bu olayı görüntüleyen vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

(ÖZEL) Görenleri şaşkına uğratan kedi
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Bilecik’te tuvalet ihtiyacı olan kedi alışılmadık bir olaya imza attı. Umuma açık tuvalete giren sokak kedisi, insanlar gibi ihtiyacını giderirken, bu olayı görüntüleyen vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde umuma açık halk tuvaletine giren kedini gören bir vatandaş hemen cep telefonuna sarıldı. Kediyi takip eden vatandaş, kedinin tuvalete girerek ihtiyacını giderdiğini gördü. Tuvaleti bittikten sonra sanki kuma yapmış gibi üzerini de kapatmaya çalışan kedi, işi bitince geldiği kapıdan dışarı çıktı. O anı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Keşke bazı insanlar da bu hayvan gibi olsa" sözleri söyledi.

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