(Özel) İnsanlara umut olmak için 22 yıldır Kızılay’a kan bağışlıyor

Pendik’te yaşayan Fahrettin Kır, Kızılay’ın aracılığıyla hastalara umut olmak için 22 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunuyor.
"İnsanlara ihtiyaç anında ulaştığını biliyorum"Herkesi kan verme konusunda duyarlı olmaya çağıran Kır, "Bugün 60’ıncı bağışım olacak. Ben şundan eminim ki Kızılay bağışladığımız kanları ilgili zamanda ihtiyacı olan hastaya ulaştırıyor. Benim verdiğim kanın mutlaka devletin üzerinde yaşayan herhangi bir insana ihtiyaç anında ulaştığını biliyorum. Ben tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve Kızılay’a kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Kızılay’ın gerçekten bu konuda her yere yetişmeye çalıştığını biliyorum. Gecesini gündüzüne katıyorlar ve bu bağışladığımız kanları başta güvenlik kuvvetlerimize ve yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm askerlerimize her an ihtiyaç olduğunda rahatlıkla ulaştırıyorlar. O yüzden Kızılay’a da çok teşekkür ediyorum" dedi.