(Özel) Karlı yolları aşıp kesintisiz elektrik için mücadele veriyorlar

Bursa’da etkisini gösteren kar yağışına rağmen; UEDAŞ ekipleri Uludağ’ın eteklerindeki köylerde zorlu koşullarda görevlerini en iyi şekilde yapıyor.

Hafta başında başlayan ve etkisini hissettiren kar yağışı, UEDAS ekiplerinin çalışma şartlarını zorlaştırdı. Saha ekiplerinin sıfırın altında sıcaklıkta sürdürdüğü çalışma drone ile havadan görüntülendi. Uludağ’ın eteklerindeki Zeyniler köyünde enerji çalışmalarını sürdüren saha ekipleri, engebeli sokaklarda kesintisiz enerji için mücadele etti.

Bölgenin yüksek oluşunun birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdiğini ifade eden Zeyniler Muhtarı Nihat Ülke, "Biz köy konum olarak yüksek kesimde. Bursa’da kar yağdığı zaman ilk düşen yerlerden biri köyümüz. UEDAŞ ekipleri en ufak aksaklıkta bize hemen yardımcı oluyor. Bize verdikleri hizmetten ötürü kendilerine teşekkür ederim. Bizim köyün sokakları biraz dar. Ekipler yaya olarak gelip kesinti oluşmaması için her türlü bakımlarını yapıyorlar, biz de sağlıklı hizmet alıyoruz" dedi.