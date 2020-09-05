(Özel) SMA hastası 1 yaşındaki Zeynep İnci için yardım çağrısı

SMA hastası 1 yaşındaki Zeynep İnci Zorbacı’nın ailesi, çocukları için tek umut olan Amerika’daki ilaç tedavisi için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı.

Henüz 5 aylıkken SMA Tip 1 hastalığı tanısı konulan Zeynep İnci Zorbacı’nın durumu, korona virüs sürecinde tedavisi aksayınca daha da kötüleşti. 1 yaşındaki Zeynep İnci bebeğin ve ailesinin umudu ise Amerika’daki ilaç. Zeynep İnci bebeğin tedavi masraflarını karşılayabilmek adına sosyal medya platformlarında kampanya başlatıp yardım çağrısında bulunan aile, gelecek yardımları beklediklerini ifade etti.

Öte yandan, Zeynep İnci’nin yaş günü için hastanede yapılan pastalı kutlama ve ailesinin yardım çağrısı kameraya yansıdı.