(Özel) Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu hediye etti

Pendik’te yağan yağmur sonrası ıslanan kağıt toplayıcısını gören bir vatandaş, üzerinden çıkardığı montu çekçekçiye giydirdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi’nde Abdülcabbar Bilici isimli bir vatandaş, karton toplayan bir gencin yağan yağmurda kısa kollu kıyafetiyle çalıştığını ve üşüdüğünü fark etti. Bilici, üzerindeki montu çıkartarak çekçekçiye hediye etmek istedi. Çekçekçi genç, yardımsever vatandaşın yardım talebini ilk başta reddetse de, Bilici’nin ısrarı üzerine montu üzerine giydi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.