Pandemiye karşı çareyi mesleklerini sokağa taşımakta buldular

Pandemi sürecinde eğlenme mekanlarının yeniden kapatılması ile İstanbul’da işsiz kalan üç müzisyen arkadaş, çareyi sanatlarını sokağa taşımakta buldu.
Onlar çaldı, evlerindeki vatandaşlar eğlendiMüzisyen Beytullah Onaran, sokaklarda ekmeklerini çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Sokaklarda ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Pandemiden önceki halimizi düşünürsek bizim ne işimiz var sokaklarda. Türkiye’de ne kadar solist assolist varsa onların arkasında eşlik eden, albümlerini, aranjelerini yapabilen kapasitede insanlarız. Maalesef Türkiye’de şu anda bir tek müzik sektörüne ceza verilmiş gibi. Çoluk çocuğumuzun ekmeğini çıkarabilmek için mecbur sokaklarda müzik çalarak evimize harçlık götürmeye çalışıyoruz. Özellikle söylüyorum halkımıza bizler dilenci değiliz. Biz emeğimizin karşılığında bu koronada evinde kalan insanlara müzik adına evlerine neşe ve esenlik getirmeye çalışan birer müzisyeniz. Bizi ne olursun dilenci olarak görmesinler" dedi.