Pandemiye karşı çareyi mesleklerini sokağa taşımakta buldular

Pandemi sürecinde eğlenme mekanlarının yeniden kapatılması ile İstanbul’da işsiz kalan üç müzisyen arkadaş, çareyi sanatlarını sokağa taşımakta buldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs her alanda olduğu gibi eğlence sektörünü de olumsuz etkiledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan konserler ve kapatılan eğlence mekanları ise müzisyenlerin işsiz kalmasına neden oldu. Eğlence mekanları kapatılınca işsiz kalan müzisyen üç arkadaş, çareyi sanatlarını sokağa taşımakta buldu. Sabah evlerinden çıkan müzisyen arkadaşlar, İstanbul’da sokak sokak gezerek müzik çalıyor. Beytullah Onaran, Serkan ve Zebil isimli müzisyen arkadaşlar, bugün de Kağıthane ilçesi Emniyetevleri Mahallesi sokaklarında gezerek adeta mini bir konser verdi. Korona virüs nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar ise müzik sesini duyunca pencerelere çıktı.

Onlar çaldı, evlerindeki vatandaşlar eğlendi

Müzisyen Beytullah Onaran, sokaklarda ekmeklerini çıkarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Sokaklarda ekmeğimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Pandemiden önceki halimizi düşünürsek bizim ne işimiz var sokaklarda. Türkiye’de ne kadar solist assolist varsa onların arkasında eşlik eden, albümlerini, aranjelerini yapabilen kapasitede insanlarız. Maalesef Türkiye’de şu anda bir tek müzik sektörüne ceza verilmiş gibi. Çoluk çocuğumuzun ekmeğini çıkarabilmek için mecbur sokaklarda müzik çalarak evimize harçlık götürmeye çalışıyoruz. Özellikle söylüyorum halkımıza bizler dilenci değiliz. Biz emeğimizin karşılığında bu koronada evinde kalan insanlara müzik adına evlerine neşe ve esenlik getirmeye çalışan birer müzisyeniz. Bizi ne olursun dilenci olarak görmesinler" dedi.