Pazaryeri’ndeki patlama sesi vatandaşı tedirgin etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçe merkezi ile köylerinden duyulan ve bir taş ocağında gerçekleştirilen kontrollü patlama olduğu belirlenen ses vatandaşları tedirgin etti.

Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde duyulan şiddetli patlama sesi vatandaşları tedirgin ederken patlamanın, Bulduk köyünde bulunan bir taş ocağında gerçekleştirilen kontrollü patlama olduğu bilgisine ulaşıldı. Gerekli önlemler altında yapılan kontrollü patlama daha önceden çevre köylerdeki vatandaşlara anonslarla duyurulurken, patlama olacak bölgeye vatandaşların girmemeleri istendi. Patlama sonrası oluşan toz bulutu Pazaryeri ilçesinin her kesiminden görüldü.