Pendik’te Çocuk Oyunları Sokağında buluşan miniklerin satranç rekabeti

Pendik’te öğrenciler okul çıkışında Çocuk Oyunları Sokağı’nda buluştu. ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliğinde bir araya gelen minikler trafiğe kapalı alandaki oyun sokağında satranç oynadı. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çocukların yaşadığı keyifli dakikalar ise havadan görüntülendi.

Yaklaşık 1.5 yıl boyunca online devam eğitimler yaz tatilinin ardından yüz yüze eğitime döndü. Pendik Belediyesi tarafında, öğrenciler için hem moral olacak hem de kişisel gelişimlerine destek verecek satranç etkinliği düzenlendi. Pendik’te 320 metre uzunluğundaki sokağın 60 metrelik bölümünün trafiğe kapatılarak oluşturulduğu Çocuk Oyunları Sokağı’nda buluşan minikler, yaşıtlarıyla birlikte satranç oynamanın keyfini çıkardı. Etkinliğe gelen hem velilere hem de öğrencilere korona virüs önlemleri kapsamında maske ve dezenfektan dağıtıldı. Pendik Belediyesi tarafından sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek oluşturulan etkinliğe öğrencilerin velileri de katılım sağladı. Sek sek, köşe kapmaca, labirent ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunları sevdirmek amacıyla yapılan Çocuk Oyunları Sokağı’nda buluşan minikler doyasıya eğlendi.

Etkinlikten arkadaşlarıyla satranç oynayan Ecrin, “Satranç oynamayı çok seviyorum. Etkinliği gördüm ve buraya geldim. Satranç oynayacağım için çok heyecanlıyım. Satrancın çocuklar için çok iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Öte yandan satranç oynayan öğrencilerin o keyifli dakikaları ise havadan görüntülendi.