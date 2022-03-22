banner4556

Polis memuruna hüzünlü veda

banner4664

Tekirdağ Çorlu’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Alıç (47), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuruna hüzünlü veda
banner4584
banner4336

Tekirdağ Çorlu’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Alıç (47), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 14 yıldır görev yapan evli ve 3 çocuk babası 47 yaşındaki polis memuru Mehmet Alıç, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Mehmet Alıç için çevik kuvvet binası bahçesinde tören düzenlendi.

Törene, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Osman Kılıç, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak, ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döken Türkan Alıç, eşinin fotoğrafını kucağına alarak tabutun cenaze aracına taşınması sırasında yürüyerek eşlik etti.

Mehmet Alıç’ın cenazesi, Kazımiye Mahallesi’ndeki Hacı Mehmet Şirikçi Camii’nde kılınan namazın ardından Çorlu yeni mezarlığına defnedildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2022, 20:57
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çiğ süt zammı üreticiyi tatmin etmedi
Çiğ süt zammı üreticiyi tatmin etmedi
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666