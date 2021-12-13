Polis terör örgütünün devşirme alanı olarak gördüğü okullara el uzattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri terör örgütlerinden korumak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenleyerek, Beşiktaş-Kayserispor maçına götürdü. Maç öncesi öğrenciler PKK/KCK terör örgütü tarafından 2016’da hain saldırının gerçekleştirildiği caddeyi ziyaret ederek, Şehitler Tepesi’nde dua etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100 öğrenciyi Beşiktaş-Kayserispor maçına götürdü. Terör örgütlerinin üniversite, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler ile herhangi bir okulda öğrenimine devam etmeyen gençlere yönelik yürüttükleri eleman kazanma ve propaganda faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen etkinliğe Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi öğrencileri ve 7 öğretmen katıldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, PKK/KCK terör örgütü tarafından 10 Aralık 2016 tarihindeki hain saldırının gerçekleştirildiği Gazhane Caddesi üzerindeki Şehitler Tepesi’ni ziyaret ederek dualar okudu. Öğrenciler duaların ardından şehitler için karanfil bıraktı. Etkinliğin sonunda öğrencelere ve öğretmenlere kupa bardağı, broşür, anahtarlık, not defteri ve kalem hediye edildi.

Öğrenciler ilk defa statta maç izleme imkanı buldu

Beşiktaş-Kayserispor maçını stattan seyretme imkanı bulan 83 öğrencinin daha önce hiç futbol karşılaşması izlemediği öğrenildi. Statta maç izleme heyecanı yaşayan öğrencilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikten memnun oldukları gözlendi.