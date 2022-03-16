Rus bombardımanında köyleri yok olan Erzincanlılar Türkiye’de: "Bombanın düştüğü yer dümdüz oluyor"

Ukrayna’nın Donetsk kentine bağlı Slovianks ilçesi olan Semyonovka köyünde yaşayan Ahıska Türkü İsmail Muratoğlu, “Sağ olsun Türkiye bize sahip çıkıp, getirdi. Köylerimiz yok oldu. Bombanın düştüğü yer dümdüz oluyor. Mal, mülk hepsi yok oluyor” dedi.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türkü, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yaptı. Sınır Kapısı’nda işlemleri tamamlanan Ahıska Türklerine yemek ikram edildi. Grup, ardından otobüslerle Erzincan’a hareket etti. Ahıska Türkü Erzincanlı İsmail Muratoğlu, Ukrayna’nın Donetsk kentine bağlı Slovianks Semyonovka köyünde yaşadıklarını ve bombaların köylerini ettiğini belirterek, “Savaş çıktı. Bombalar patlıyor. Marketlerde sıkıntı oluyor yemede, içmede. Sağ olsun Türkiye bize sahip çıktı getirdi. Köylerimiz yok oldu. Bombanın düştü yer dümdüz oluyor. Mal, mülk hepsi yok oluyor. Çoğu vatandaşın evleri yandı, yok oldu” dedi.

“Gece gündüz gözlerim yaşlı”

Kardeşi ve eşinin savaş bölgesinde kaldığını vurgulayan Nezire Rical, “Geldik ama yüreğim orda kaldı. Kardeşim ve eşim orda kaldılar. Bizler geldik ama geldiğimizden bir şey anlamadık. Gece gündüz gözlerim yaşlı. Geride kalanlara ne olacak, ne yapacaklar, diye düşünüyorum. Her gün haber almaya çalışıyorum. Eşim bomba atmaya devam ettiklerini söylüyor. Sığınaklardan çıkmıyorlarmış. Savaş ne zaman sakinleşse o zaman çıkıyorlarmış. Eşim ben çok korktuğum için bizi yolladı. Kardeşim hasta ilaç kullanıyor gelemedi. Üç tane küçük çocukları var aklım onda kaldı. Bundan sonra tek yapabilecekleri şey kendilerini güvene alıp saklanmak. Orayı almadan rahat durmayacaklar. Yavaş yavaş geliyorlar. Orada evim ve hayvanlarım var. Sınırın içindeyken eşimle konuşuyorduk ama ben korktuğum için bir şey anlatmıyordu. Allah Türkiye’den razı olsun” şeklinde konuştu.

“Devletimizle birlikte kayıtsız şartsız herkesi ulaştırmaya çalışıyoruz”

Ukrayna’dan gelen vatandaşların taşımacılığında yardımcı olan araba sahibi Muhammed Akgüneş ise, “Gördüğümüz ve göreceğimiz şeyler hiç insancıl şeyler değil. İnsanlar savaştan çıkıyorlar herkes yorgun ve üzgün. Biz elimizden geldiğince yardım edip yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu dönemde devletimizle birlikte kayıtsız şartsız herkesi ulaştırmaya çalışıyoruz. Romanya’dan gelen insanları biz bu tarafa taşıyoruz. Gelen herkesin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet hava şartları kötü ama buna da yapabileceğimiz bir şey yok ne yazık ki” ifadelerini kullandı.