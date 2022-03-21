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Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye’ye gelişleri devam ediyor

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Rus saldırısı sonrası can güvenliğini korumak için Ukraynalı vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise Türkiye’de kocası, çocukları ve ailesi ile buluşmayı ümit ediyor.

Rus saldırısından kaçan Ukraynalı vatandaşların Türkiye’ye gelişleri devam ediyor
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Rus saldırısı sonrası can güvenliğini korumak için Ukraynalı vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise Türkiye’de kocası, çocukları ve ailesi ile buluşmayı ümit ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası canı güvenliğini korumak için Ukrayna’da yaşayan vatandaşlar Kapıkule ve Hamzabeyli ve Dereköy Sınır Kapılarından ülkeye giriş yapıyor. Savaş bölgesinden ailelerinden, çocuklarından, kocalarından ayrı gelen bazı vatandaşlar ise Türkiye’de buluşmayı ümit ediyor.

Annesini ve babasını Ukrayna’nın Dnipro kentine ziyarette gittiğinde savaşın başladığını dile getiren Julia Tretyak, “Ben Dniproluyum. Son 4 yıl St. Petersburg’da yaşadım. Anne ve babasını ziyarete geldim ve savaş başladı. Şimdi arkadaşıma Türkiye’ye geldim ve inşallah kocam da aynı şekilde bana gelebilir ve İstanbul’da buluşuruz” dedi.

Katarina Kiriçyanikov çok korktuklarını belirterek, “Şehrimde durum çok zor. Biz çok korkuyoruz. Savaştan çok korkuyoruz. Her yerde bombalar patlıyor. 4 gündür yoldayız. Türkiye’de insanlar çok sıcak. Burası çok güzel bir ülke” dedi.

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