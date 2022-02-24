Rus ve Ukraynalı yolcuların İstanbul Havalimanı’nda bekleyişi sürüyor

Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırısının ardından hava sahaları kapanan iki ülke vatandaşları İstanbul Havalimanı’nda beklemeye devam ediyor. Ukraynalı Ruslan Lomovytskyi, “Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya’ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova’ya gidip, oradan Kiev’e gitmeyeceğiz çalışacağız” dedi.

Bugün sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna’ya girmesinin ardından havayolu şirketleri bu iki ülkeye uçuşlarını durdurdu. Tatil için Türkiye’ye gelen ve dönecekleri gün savaş nedeniyle uçuşları iptal olan Ukraynalı ve Rus yolcular ise İstanbul Havalimanı’nda beklemeye devam ediyor.

“Ülkemize dönmek istiyoruz“

Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştıklarını ancak bilgi alamadığını söyleyen Ukraynalı Anna Shcherbakova, “Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Uçuşumuzun iptal edilmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Açız, su içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için buraya gelmiştik annem ve anneannemle. Anneannemin ilk uluslararası uçuşu. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz ve ülkemize dönebiliriz. Burada kalmak istemiyoruz. Herhangi bir bilgi alamadık. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin” dedi.

“Savaş çok kötü”

Hava sahası kapalı olduğu için Polonya üzerinden trenle ülkelerine gitmeyi düşündüklerini söyleyen Ruslan Lomovytskyi, “Uçuşumuz iptal edildi. Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya’ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova’ya gidip, oradan Kiev’e gitmeyeceğiz çalışacağız. Varşova’dan bulabilirsek tren, otobüsle Kiev’e gideceğiz. Bir gün otelde kalıp yarın Polonya’ya gideceğiz. Akrabalarımızla konuştuk. Durum şimdilik normal, panik yok. Sabah saatlerinde durum çok kötüydü. Savaş çok kötü. 7 yıl Kiev’de yaşadım. Donbas yakınlarında bir kentte doğdum, Rus saldırıları nedeniyle Kiev’e taşındık. Savaş yine başladı” diye konuştu.

Çok sayıda insanın Kiev’i terk ettiğini söyleyen Yelyzaveta Lomovytska ise “Çok sayıda insan Kiev’i terk etti. Saat 5’te sakin değildi. Her şeyin sakinleşmesini ve normale dönmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.