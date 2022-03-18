Sağlık çalışanlarına Çanakkale menüsü

Bursa’nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi sebebiyle o günleri yaşamak adına ’Çanakkale menüsü’ hazırladı.

Üzüm hoşafı, yağlı buğday çorbası ve ekmekten oluşan Çanakkale menüsü 500 sağlıkçıya ikram edildi. Sağlık çalışanları öğle yemeğinde Çanakkale menüsüyle o tarihi yaşadı. Yemekler, asker kıyafetli sağlık çalışanları tarafından ikram edildi. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "107 yıl önce bugün Çanakkale’de milletimiz büyük bir zafer kazandı. Biz hem bu zaferi kutlamak hem de şehitlerimizi anmak için bir aradayız. Değişik programlarla bugün etkinlikler düzenliyoruz. 18 Mart 1915’te Çanakkale’de askerimizin yemiş olduğu yemek menüsünü arkadaşlarımız hazırlamış. Burada bizler, çalışan arkadaşlarımız, gazilerimiz hep beraber 1915’te Çanakkale’de yenen yemeği aynı ruhla yedik. Bir kez daha bu mübarek toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi anmış olduk. Onları ne kadar minnetle ansak borcumuzu ödeyemeyiz. Çünkü Çanakkale’de binlerce insanımız bu toprakları kanıyla vatan kıldılar. Bize emanet bıraktılar. Bugünde bize düşen o günleri hiçbir zaman unutmamak. Bir arada olmak, güçlü olmak. Eğer düşman bir gün yine bu topraklara gelirse aynı ruhla, aynı inançla vatanımızı, namusumuzu, mukettesebatımızı savunmak. Bu tür etkinlikle bize bu ruhu aşılıyor. Ben bir kez daha hem başhekimimize hem emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.